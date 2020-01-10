İzmit Akmeşe Süleymaniye Köyünde ikamet eden çiftçi merhum Ahmet Evcenler’in eşi Şerife Evcenler (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Şerife Evcenler’in cenazesi Süleymaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)