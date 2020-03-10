İzmit Terzibayırı Mahallesi Filiz Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Muammer Taner’in eşi Güler Taner (77) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Güler Taner’in cenazesi Bağlar Yolu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.