Şahsene Kaçmaz
İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak adresinde ikamet eden ayakkabı boyacısı Ali Kaçmaz’ın eşi Şahsene Kaçmaz(74)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şahsene Kaçmaz’ın cenazesi Kadıbayırlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz