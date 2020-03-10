İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak adresinde ikamet eden ayakkabı boyacısı Ali Kaçmaz’ın eşi Şahsene Kaçmaz(74)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şahsene Kaçmaz’ın cenazesi Kadıbayırlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.