İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Veis Çakar(72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Lastik-iş Kocaeli Şube başkanlarından Hasan Hüseyin Çakar ve Genel-iş Mali sekreterlerinden Ömer Çakar ‘ın ağabeyleri, CHP İzmit Belediyesi eski meclis üyesi Cengiz Çakar’ın amcası, Pirelli çalışanı Metin Çakar, İzgaz Müşteri ilişkileri Şefi Murat Çakar, Mürvet Yaşar’ın babaları olan Veis Çakar’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.