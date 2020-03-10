Veis Çakar
İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Veis Çakar(72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Lastik-iş Kocaeli Şube başkanlarından Hasan Hüseyin Çakar ve Genel-iş Mali sekreterlerinden Ömer Çakar ‘ın ağabeyleri, CHP İzmit Belediyesi eski meclis üyesi Cengiz Çakar’ın amcası, Pirelli çalışanı Metin Çakar, İzgaz Müşteri ilişkileri Şefi Murat Çakar, Mürvet Yaşar’ın babaları olan Veis Çakar’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz