Emine Pehlivan
İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi adresinde ikamet eden merhum işletmeci Ali Pehlivan’ın eşi, Fuar içi Park Lunasan sahibi Mustafa Pehlivan’ın yengesi, 3 çocuk annesi Emine Pehlivan(77) kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Pehlivan’ın cenazesi ikindi namazında Seka Camii’nden alınarak Karatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz