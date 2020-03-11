Melahat Orak
Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi Karamürsel Caddesi adresinde ikamet eden Seka Kampı eski İdare Amiri Tayyar Orak’ın eşi, 3 çocuk annesi Melahat Orak(79)Parkinson nedeniyle vefat etti.Orak’ın cenazesi öğle namazında Fevziye Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz