Mesut Taşçıoğlu
Körfez Fatih Mahallesi Yıldız Caddesi adresinde ikamet eden emekli astsubay, 2 çocuk babası Mesut Taşçıoğlu(66) karaciğer rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti. Taşçıoğlu’nun cenazesi öğle namazında İgsaş Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz