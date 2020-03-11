Çağatay Altay
İzmit Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak adresinde ikamet eden Meteoroloji Müdürlüğü’nden emekli memur, 2 çocuk babası Çağatay Altay(83) akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybetti. Altay’ın cenazesi öğle namazında Fevziye Camii’nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz