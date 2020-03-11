Ömer Başaran
İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden Makine Teknisyeni, 2 çocuk babası Ömer Başaran(70)akciğer rahatsızlığından vefat etti. Başaran’ın cenazesi ikindi namazında Tepeköy Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz