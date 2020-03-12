İzmit Hacıhızır Mahallesi Alemdar Caddesi adresinde ikamet eden emekli tornacı Nusret Şencan(80koahnedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nusret Şencan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılına cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.