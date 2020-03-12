Nusret Şencan
İzmit Hacıhızır Mahallesi Alemdar Caddesi adresinde ikamet eden emekli tornacı Nusret Şencan(80koahnedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nusret Şencan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılına cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz