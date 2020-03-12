İzmit Doğan Mahallesi Hatipköy Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Serhat İrkit’in eşi Sabireİrkit(79) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sabireİrkit’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılına cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.