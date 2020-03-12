Sabire İrkit
İzmit Doğan Mahallesi Hatipköy Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Serhat İrkit’in eşi Sabireİrkit(79) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sabireİrkit’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılına cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz