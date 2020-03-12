Saliha Gökbudak
İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Arif Gökbudak’ın eşi Saliha Gökbudak(81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Saliha Gökbudak’ın cenazesi Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılına cenaze namazının ardındanAlikahya Fatih Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz