İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Arif Gökbudak’ın eşi Saliha Gökbudak(81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Saliha Gökbudak’ın cenazesi Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılına cenaze namazının ardındanAlikahya Fatih Mezarlığında toprağa verildi.