İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden eski İztav Tavukçuluğun sahibi ZiyaettinDaler(87)solunum yetmezliğinden vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan ZiyaettinDaler’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılına cenaze namazının ardındanBağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.