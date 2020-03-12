Ziyaettin Daler
İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden eski İztav Tavukçuluğun sahibi ZiyaettinDaler(87)solunum yetmezliğinden vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan ZiyaettinDaler’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılına cenaze namazının ardındanBağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz