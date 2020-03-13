İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi adresinde ikamet eden emekli marangoz Ahmet Özdemir(94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Ahmet Özdemir’in cenazesi Alikahya Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Fatih Mezarlığında toprağa verildi.