Ahmet Özdemir
İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi adresinde ikamet eden emekli marangoz Ahmet Özdemir(94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Ahmet Özdemir’in cenazesi Alikahya Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Fatih Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz