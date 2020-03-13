İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi adresinde ikamet eden inşaat mühendisi Mücahit Aybar(86) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mücahit Aybar’ın cenazesi AkşemsettinCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.