İzmit Akarca Mahallesi Avcı Sokak adresinde ikamet eden makine mühendisi Murat Özcan (50) aort damar tıkanıklığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Özcan’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.