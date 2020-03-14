Hamide Erdoğan
İzmit Gedikli Mahallesinde ikamet eden Petkim’den emekli merhum İsmail Erdoğan’ın eşi Hamide Erdoğan(58) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hamide Erdoğan’ın cenazesi Gedikli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gedikli Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz