İzmit Gedikli Mahallesinde ikamet eden Petkim’den emekli merhum İsmail Erdoğan’ın eşi Hamide Erdoğan(58) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hamide Erdoğan’ın cenazesi Gedikli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gedikli Mezarlığında toprağa verildi.