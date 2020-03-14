İzmit Tepeköy Dergah Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Ölmez(81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Ölmzez’in cenazesi Hz.Mevlana Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düğmeciler Mezarlığında toprağa verildi.