Mehmet Ölmez
İzmit Tepeköy Dergah Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Ölmez(81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Ölmzez’in cenazesi Hz.Mevlana Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düğmeciler Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz