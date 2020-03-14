İzmit Veliahmet Mahallesi Narlık Yokuşu Sokak adresinde ikamet eden eski radyo tamir ustası İbrahim Kızıltuğ(78) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Kızıltuğ’un cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.