İzmit Turgut Mahallesi Hayat Caddesi adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Hüseyin Deniz (67) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Deniz’in cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından BağçeşmeMezarlığında toprağa verildi.