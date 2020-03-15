Hüseyin Deniz
İzmit Turgut Mahallesi Hayat Caddesi adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Hüseyin Deniz (67) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Deniz’in cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından BağçeşmeMezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz