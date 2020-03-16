İzmit Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden Ziraat Bankasından emekli müdür Sırrı Dinçsoy (93) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Tüpraş Dış Ticaret Müdürü Saffet Dinçsoy’un kayınpederi, Kültür Koleji öğretmenlerinden Sevil Dinçsoy ve Bilgisayar uzmanı Serdar Dinçsoy’un babaları olan Sırrı Dinçsoy’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.