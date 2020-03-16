Mevlüt Semiz
Başiskele Yeşilkent Mahallesi Mezra Sokak No.12'de ikamet eden Milli Gençlik Vakfı'nda uzun yıllar yöneticilik yapan, Tarım İl Müdürlüğünden emekli, 3 çocuk babası Mevlüt Semiz(78) vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazında Yeşilkent Ayazma Camisinden alınarak Yeşilkent Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz