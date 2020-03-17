İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Yoncagül Sokak adresinde ikamet eden Kordsa’dan emekli memur Yusuf Hakan Taneri(57)beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Yusuf Hakan Taneri’nin cenazesi Alikahya Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.