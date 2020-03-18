İzmit Karabaş Mahallesi Okul Geçidi Sokak adresinde ikamet eden sanayi esnaflarından Kaya Oto elektriğin sahibi Veysel Kaya’nın eşi Mesude Kaya (90) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Mesude Kaya’nın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.