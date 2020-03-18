İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi İlhan Günay (83) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İlhan Günay’ın cenazesi Seka Sitesi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.