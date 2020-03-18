İlhan Günay
İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi İlhan Günay (83) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İlhan Günay’ın cenazesi Seka Sitesi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz