Kandıra Akçaova Mahallesinde ikamet eden çiftçi Mustafa Kocatepe’nin eşi Hanife Kocatepe (73) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hanife Kocatepe’nin cenazesi Akçaoca Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığında toprağa verildi.