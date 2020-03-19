Hanife Kocatepe
Kandıra Akçaova Mahallesinde ikamet eden çiftçi Mustafa Kocatepe’nin eşi Hanife Kocatepe (73) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hanife Kocatepe’nin cenazesi Akçaoca Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz