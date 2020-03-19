Başiskele Barbaros Mahallesi Samanlı Sokak adresinde ikamet eden Tütünçiftlik eski Duruderspor Kulüp başkanı esnaf merhum Ahmet Kayıhan’ın eşi Meliha Kayıhan (61) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Meliha Kayhan’ın cenazesi Barbaros Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Damlar Mezarlığında toprağa verildi.