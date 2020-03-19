Meliha Kayhan
Başiskele Barbaros Mahallesi Samanlı Sokak adresinde ikamet eden Tütünçiftlik eski Duruderspor Kulüp başkanı esnaf merhum Ahmet Kayıhan’ın eşi Meliha Kayıhan (61) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Meliha Kayhan’ın cenazesi Barbaros Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Damlar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz