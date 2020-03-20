İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Bayram Mutlu (90) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Bayram Mutlu’nun cenazesi Kemer Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sepetçi Köy Mezarlığında toprağa verildi.