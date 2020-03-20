İzmit Yeşilova Mahallesi Gurur Sokak adresinde ikamet eden emekli fırıncı Tahsin Yılmaz (61) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Tahsin Yılmaz’ın cenazesi Kayıplar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayıplar Mezarlığında toprağa verildi.