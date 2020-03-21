İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi adresinde ikamet eden emekli başkomiser Mehmet Hamdi Özmen (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Hamdi Özmen’in cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.