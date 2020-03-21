Fadime Pervane
İzmit Yenidoğan Mahallesi Eski Derince Caddesi Tezcan Apartmanı adresinde ikamet eden Ahmet Pervane’nin eşi İKM yöneticisi İbrahim Pervane’nin annesi Fadime Pervane (55) beyin kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fadime Pervane’nin cenazesi Köprübaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz