İzmit Yenidoğan Mahallesi Eski Derince Caddesi Tezcan Apartmanı adresinde ikamet eden Ahmet Pervane’nin eşi İKM yöneticisi İbrahim Pervane’nin annesi Fadime Pervane (55) beyin kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fadime Pervane’nin cenazesi Köprübaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.