İzmit Kurtdere Mahallesi İslamköy mevkiinde ikamet eden emekli Süleyman Tırpan (71) pankreas kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Süleyman Tırpan’ın cenazesi İslamköy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtdere Mezarlığında toprağa verildi.