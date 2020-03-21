Süleyman Tırpan
İzmit Kurtdere Mahallesi İslamköy mevkiinde ikamet eden emekli Süleyman Tırpan (71) pankreas kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Süleyman Tırpan’ın cenazesi İslamköy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtdere Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz