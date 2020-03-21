İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak adresinde ikamet eden Devlet Su İşleri İdari İşler Amirliğinden emekli Mustafa Dıramalı (83) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Dıramalı’nın cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.