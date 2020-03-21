Mustafa Dıramalı
İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak adresinde ikamet eden Devlet Su İşleri İdari İşler Amirliğinden emekli Mustafa Dıramalı (83) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Dıramalı’nın cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz