İzmit Kabaoğlu Mahallesi Malta mevkii Uzun Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Sait Topal’ın eşi Gülsüm Topal (77) kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk annesi olan Gülsüm Topal’ın cenazesi Topçular Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.