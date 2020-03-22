İzmit Yenişehir Mahallesi Baki Sokak adresinde ikamet eden servis şoförü Hüseyin Tavcı (52) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Tavcı’nın cenazesi Tavşantepe Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.