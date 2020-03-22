Hüseyin Tavcı
İzmit Yenişehir Mahallesi Baki Sokak adresinde ikamet eden servis şoförü Hüseyin Tavcı (52) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Tavcı’nın cenazesi Tavşantepe Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz