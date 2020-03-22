İzmit Cedit Mahallesi Usta Sokak adresinde ikamet eden ve çevresinde Kuşçu Şaban olarak bilinen TÜPRAŞ emeklisi Mehmet Şaban Akduman (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Şaban Akduman’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.