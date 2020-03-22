İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Akdeniz Sokak adresinde ikamet eden PETKİM emeklisi Saadettin Varol (71) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Saadettin Varol’un cenazesi Kuruçeşme Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.