Saadettin Varol
İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Akdeniz Sokak adresinde ikamet eden PETKİM emeklisi Saadettin Varol (71) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Saadettin Varol’un cenazesi Kuruçeşme Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz