İzmit Kocakaymaz Mahallesi Beste Sokak adresinde ikamet eden BAĞKUR emeklisi Sabri Ceylan (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Sabri Ceylan’ın cenazesi Kocakaymaz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocakaymaz Mezarlığında toprağa verildi.