Sabri Ceylan
İzmit Kocakaymaz Mahallesi Beste Sokak adresinde ikamet eden BAĞKUR emeklisi Sabri Ceylan (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Sabri Ceylan’ın cenazesi Kocakaymaz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocakaymaz Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz