İzmit Orhan Mahallesi Hasan Elbeydoğlu Sokak adresinde ikamet eden Fethiye Caddesi esnaflarından Hoşel Kundura ve Acıktım Döner’in sahibi İsmail Hoşel (73) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Hoşel’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.