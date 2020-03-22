İsmail Hoşel
İzmit Orhan Mahallesi Hasan Elbeydoğlu Sokak adresinde ikamet eden Fethiye Caddesi esnaflarından Hoşel Kundura ve Acıktım Döner’in sahibi İsmail Hoşel (73) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Hoşel’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz