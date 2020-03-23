Başiskele Atakent Mahallesi Saraçoğlu Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi merhum Ali Kınacı’nın eşi Fatma Kınacı (82) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Fatma Kınacı’nın cenazesi Çankırı’da toprağa verildi.