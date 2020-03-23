Hacer Sarı
İzmit Gökçeören Topallar Köyünde ikamet eden çiftçi merhum Kadir Sarı’nın eşi Hacer Sarı (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hacer Sarı’nın cenazesi Topallar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topallar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz