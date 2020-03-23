İzmit Gökçeören Topallar Köyünde ikamet eden çiftçi merhum Kadir Sarı’nın eşi Hacer Sarı (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hacer Sarı’nın cenazesi Topallar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topallar Mezarlığında toprağa verildi.