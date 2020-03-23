Serpil Bilgisu
İzmit Karabaş Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden Santral Eczanesi sahibi Yusuf İzzettin Bilgisu’nun eşi Serpil Bilgisu (73) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Mercedes Benz Firmasında yönetici Tolga Bilgisu’nun annesi olan Serpil Bilgisu’nun cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz