Derince Sırrıpaşa Mahallesi Gümrükçüler Sokak adresinde ikamet eden malulen emekli Şevket Ulusinan (68) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şevket Ulusinan’ın cenazesi Sakarya Kocaali Melen Köyünde toprağa verildi.