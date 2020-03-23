Şevket Ulusinan
Derince Sırrıpaşa Mahallesi Gümrükçüler Sokak adresinde ikamet eden malulen emekli Şevket Ulusinan (68) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şevket Ulusinan’ın cenazesi Sakarya Kocaali Melen Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz