Kand\u0131ra Erikli Mahallesinde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i Mustafa Me\u015fe(82) solunum yetmezli\u011fi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Mustafa Me\u015fe\u2019nin cenazesi Erikli Belen K\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz