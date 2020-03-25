Fatma Çeliksoy
İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Göktürk Caddesi Kayakent Sitesi A Blok adresinde ikamet eden çiftçi merhum Süleyman Çeliksoy’un eşi Fatma Çeliksoy (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Çeliksoy’un cenazesi Alikahya Boşnaklar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz