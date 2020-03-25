İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Göktürk Caddesi Kayakent Sitesi A Blok adresinde ikamet eden çiftçi merhum Süleyman Çeliksoy’un eşi Fatma Çeliksoy (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Çeliksoy’un cenazesi Alikahya Boşnaklar Mezarlığında toprağa verildi.