\u0130zmit Mehmet Ali Pa\u015fa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvar\u0131 adresinde ikamet eden emekli esnaf Habil Ayg\u00fcn (79) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Habil Ayg\u00fcn\u2019\u00fcn cenazesi Asri Mezarl\u0131kta topra\u011fa verildi. \n\n
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