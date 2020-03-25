İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı adresinde ikamet eden emekli esnaf Habil Aygün (79) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Habil Aygün’ün cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.