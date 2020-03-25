Saniye Bozkurt
Kartepe Maşukiye’de ikamet eden Ankara EGO’dan emekli teknisyen merhum Mehmet Bozkurt’un eşi Saniye Bozkurt (85) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Saniye Bozkurt’un cenazesi İstanbul Kilyos’ta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz