Kartepe Maşukiye’de ikamet eden Ankara EGO’dan emekli teknisyen merhum Mehmet Bozkurt’un eşi Saniye Bozkurt (85) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Saniye Bozkurt’un cenazesi İstanbul Kilyos’ta toprağa verildi.