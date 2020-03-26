İzmit Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak ikamet eden SSK emeklisi Cemalettin Uzun (82) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun’un amcası Cemalettin Uzun’un cenazesi Sakarya Sapanca’da toprağa verildi.