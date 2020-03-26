Kand\u0131ra Ba\u011f\u0131rganl\u0131 Mahallesi Cami Sokak adresinde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i Sermet T\u00fcrk\u2019\u00fcn e\u015fi Eda T\u00fcrk (83) beyin felci nedeniyle vefat etti. Ev han\u0131m\u0131 ve 3 \u00e7ocuk annesi olan Eda T\u00fcrk\u2019\u00fcn cenazesi Ba\u011f\u0131rganl\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi. \n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz