Kandıra Bağırganlı Mahallesi Cami Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Sermet Türk’ün eşi Eda Türk (83) beyin felci nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Eda Türk’ün cenazesi Bağırganlı Mezarlığında toprağa verildi.