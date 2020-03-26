Derince Yenikent Mahallesi Ebru Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Hasan Yenil (104) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası, 20 torun sahibi olan Hasan Yanil’in cenazesi Kastamonu Cide Aydıncık köyünde toprağa verildi.