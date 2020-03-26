Derince Yenikent Mahallesi Ebru Sokak adresinde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i Hasan Yenil (104) ya\u015fl\u0131l\u0131k nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 \u00e7ocuk babas\u0131, 20 torun sahibi olan Hasan Yanil\u2019in cenazesi Kastamonu Cide Ayd\u0131nc\u0131k k\u00f6y\u00fcnde topra\u011fa verildi. \n\n
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